Bocci: “Spero che Iachini torni a fare Iachini. I grandi nomi non devono giocare per forza”

Alessandro Bocci, giornalista Corriere della Sera, ha parlato a Radio Bruno: “Spero che Iachini torni a fare Iachini, senza portare avanti idee strane e abbandonando se stessi. Non mi offendo se prepara le partite giocando di rimessa e puntando all’1-0. Il centravanti titolare, per me, deve essere Vlahovic, poi Kouame e Cutrone ruoteranno. A centrocampo il vertice basso deve essere Duncan o Pulgar, serve trovare il giusto equilibrio, non è che i grandi nomi devono giocare per forza”.

***Amerini: “Quarta più di un rimpiazzo, Callejon vuole un cambio modulo. Amrabat appesantito, ma…”