Bocci: “Saponara col nuovo modulo può fare comodo, quale progetto per Boateng? Montella e Pradè si parlino…”

Alessandro Bocci ha dato un parere sulla tattica provata da Montella nel ritiro di Montecatini in diretta a Radio Bruno:

“Tempo fa chiedevo a Pradè su Boateng, mi spiegava che può fare tanti ruoli. La Fiorentina è indietro sul mercato, ad oggi non possiamo lottare per l’Europa. Se prendiamo Llorente, quanti centravanti abbiamo? Vorrei capire se il progetto è quello del falso nove, visto che esterno nel 4-3-3 Boateng non ci va…

Perché Saponara, nota positiva in America, è stato cestinato? Non vuole fare l’interno, ma col 3-4-1-2 che sta rispolverando Montella allora può far comodo. Questo modulo è diverso dal 4-3-3, presuppone cercare giocatori diversi, perché diversi sono i ruoli da coprire. Servirà comunicazione fra Mister e DS. Col 4-3-3 devi prendere due esterni, col 3-4-1-2 arrivi dagli attaccanti in tutt’altro modo. Chiesa può giocare in entrambi, Nainggolan se è quello dell’anno scorso abbiamo perso poco, se è quello di due anni fa è un peccato che non sia arrivato. Sta di fatto che la Fiorentina ad oggi non ha un centrocampista titolare. Sarà una settimana cruciale, può essere che alcune richieste si abbassino, come quella per De Paul.”