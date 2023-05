Bocci: “Prendiamo sempre gli stessi gol. A Napoli sarà un inferno”

"A Napoli sarà un inferno. Non so come la Fiorentina potrà uscire dal Maradona. Non so quale Napoli affronteremo. Se una squadra distratta o entusiasta. Il pari di Salerno è buono. Siamo ottavi dopo l'ultima giornata. La Salernitana non perde da 10 partite. Purtroppo prendiamo gli stessi gol. E ci sono alcune distrazioni in difesa, va risolto un problema dietro. Igor ha giocato una partita sbagliata. Ora vedo i centrocampisti li vedo un po' stanchi, Mandragora su tutti. Anche Cabral lo vedo nelle stesse condizioni, ma per fortuna gli esterni segnano. Fare le coppe è fondamentale per il progetto. I giocatori vengono più volentieri. Domenica metterei Igor, per fronteggiare la fisicità di Osimhen"