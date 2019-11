Bocci mette in guardia la Fiorentina: “Se col Verona pensa di aver vita facile, finisce come a Cagliari”

Il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Il Verona gioca un calcio simile a quello dell’Atalanta, anche se chiaramente ha meno qualità. Se la Fiorentina crede di avere vita facile, va a finire come contro il Cagliari. Castrovilli? I giornalisti presenti a Palermo per vedere la partita dell’Italia sono rimasti stupiti, ieri Mancini ci ha fatto assistere a tutto l’allenamento, anziché a soli 15 minuti. Può mettere in crisi Mancini per Euro 2020.