Bocci: “La Fiorentina si sta impoverendo, Commisso ci dica cosa vuole fare”

"La partita di ieri se fossi nei panni di Commisso la guarderei 3 volte. Ieri Italiano l'ha pure incartata a Mourinho. Ieri in 11 non perdiamo secondo me. Ma la squadra non ha qualità. La Fiorentina si sta impoverendo. Ogni tanto è anche sfortuna. Ma un giocatore come Dodò, pagato 18 milioni, non può fare una follia simile. La Fiorentina non può cedere Amrabat e Nico, la viola deve comprare. Italiano può inventarsi una stagione come quella scorsa, ma la Fiorentina deve colmare il gap acquistando almeno 2 top player. Se questo non si può fare, Commisso ci dica cosa vuole fare. Ormai il campionato è perso, ma arrivare ottavi potrebbe essere utile, per tutti i casi come quelli Juve e Atalanta."