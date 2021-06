Bocci: “Italiano ottima soluzione dopo Gattuso. Per Commisso è l’anno zero”

Il parere del giornalista, che mette in guardia: "La trattativa si può anche inceppare. Ranieri soluzione tampone''

Su Gattuso: "Qualche giorno dopo il suo arrivo a Firenze, un collega mi chiamò dicendomi che sembrava gli fosse morto il gatto (ride n.d.r.). Nel male, questo pandemonio è meglio ora che più avanti, sperando che la Fiorentina sia brava a prendere Italiano. Basta nulla perché una trattativa si inceppi, non sarà facilissimo. E' chiaro che questo sarà l'anno zero, che gli errori tecnici e di costruzione della squadra in questi ultimi due anni non si ripetano. Speriamo che gli siano serviti a capire il calcio italiano, perché i soldi non sono sufficienti: non mi stupisco che il settimo monte ingaggi arrivi quindicesimo, non devono offendersi quando diciamo che il calcio italiano non ha niente a che vedere con quello americano. Se salta Italiano? E' difficile pensare ad un progetto che parte e Ranieri è la soluzione di stabilità in un momento in cui il tuo progetto ha subito dei colpi bassi".