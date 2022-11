Bocci: “Il vero Castrovilli? Ci vorrà ancora tantissimo tempo, vi spiego”

"Penso che la prudenza di Gonzalez, che abbiamo ritenuto tutti esagerata, fosse sintomo di qualcosa di veramente grave che lo spaventava. L'anno scorso non ha avuto grossi problemi, ora la cosa importante è che Nico guarisca e poi parli con la Fiorentina e Italiano, per capire se ci sono i presupposti per andare avanti insieme. Ci sta che un Mondiale così sciagurato crei problemi ad allenatori e società. Attenzione però a bollarlo come marcio, perché una volta rientrato in forma ha già dimostrato di poter essere importante".