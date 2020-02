Bocci: “Chiesa sempre più vicino al rinnovo. Mercafir? Vi spiego perchè è fallito il progetto”

Il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, ha parlato dei movimenti più importanti di Rocco Commisso:



La Fiorentina vorrebbe uno stadio di 45 mila posti e per raggiungere questo il progetto dovrebbe essere alzato di sei metri e questo è reso impossibile da varie problematiche con l’aeroporto. L’alternativa resta scavare ma sappiamo quanto sia costoso e problematico in una città come Firenze, ecco perchè sta tramondando definitivamente il progetto Mercafir. Commisso chiede alla federcalcio un regolamento per limitare le commissioni sui trasferimenti, perchè anche in estate la Fiorentina ha cercato Tonali, ma a causa di queste folli richieste degli intermediari, il prezzo è schizzato alle stelle. Chiesa? Credo ci siano le possibilità di conferma, arriverà il rinnovo perchè in questo momento non ci sono i club e le condizioni per convincere il ragazzo a lasciare Firenze