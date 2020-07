Bocci: “Chiesa va aiutato. Iachini? Gli voglio bene ma serve altro, ecco cosa”

Di seguito alcuni estratti dell’intervento di Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, durante il Pentasport di Radio Bruno: “Io sono quasi convinto che i dirigenti stiano lavorando per trovare una soluzione per la guida tecnica, se così non fosse sarebbero colpevoli. Le strade della Fiorentina e di Iachini si separeranno, mi pare evidente: io gli voglio bene e la sua Fiorentina pre-lockdown aveva un suo perché, ma adesso mi pare veramente una squadra senza idee. Per cominciare l’anno prossimo un progetto non rinviabile servirà una guida tecnica sicura, forte, di garanzia, in grado di aprire un ciclo”.

Ha poi continuato: “Chiesa? Il ragazzo è in palese e grande difficoltà. Avrebbe dovuto trascinare la Fiorentina fuori dai guai in fretta dopo il lockdown e invece spesso e volentieri viene sostituito prima degli altri, e non certo perché Iachini è matto. Ha perso serenità, bisogna avere pazienza ed aspettarlo. Il Lecce? La Fiorentina non può perdere questa partita, altrimenti le ultime cinque saranno molto molto complicate. Il Lecce farà la partita per cui la squadra di Iachini avrà la possibilità di sfruttare le ripartenze. Il Lecce è una squadra che ha un impianto di gioco chiaro, lineare, sarà molto difficile per i viola perché parliamo di una squadra in fiducia: ci sarà da soffrire e non basterà la Fiorentina che ha pareggiato con il Verona”.