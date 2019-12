Boateng ospite alla cena del Vicenza. Dal palco: “Se andate in A firmo subito”

Curioso e divertente siparietto ieri sera tra il patron del Vicenza Renzo Rosso e l’ex Milan Kevin Prince Boateng, oggi alla Fiorentina. L’occasione è stata la cena di Natale della Otb Foundation ospitata nel quartier generale della Diesel, a Breganze, alla quale era presente anche il L.R. Vicenza al gran completo. «Il mio regalo di Natale? Vi ho comprato il mio amico Kevin Prince Boateng» ha ironizzato Mr Diesel. Boateng, arrivato a Breganze insieme alla compagna Melissa Satta, è così salito sul palco e ha speso parole di elogio per la squadra di Mimmo Di Carlo: «Stanno facendo bene e oggi è giusto festeggiare il primo posto: domani si torna a lavorare, ma oggi si festeggia perché siete primi». «Se arrivate in A firmo subito, è una promessa. In B? No eh, un po’ di rispetto per Prince Boateng» ha quindi ironizzato. «Sono onorato di essere qua – ha poi concluso – perché vedo veramente gente con il cuore che in tante altre squadre non ho visto». Lo riporta IlgiornalediVicenza.it.