Bóa, non bòa

Senza un vero e proprio attaccante di fiducia e riferimento, Vincenzo Montella si adatta e plasma la propria Fiorentina con gli elementi a disposizione, in attesa di colpi che sappiano rendere più chiare le gerarchie in avanti. Tra gli acquisti estivi, spicca per estro quello di Kevin-Prince Boateng, che non fa rima con semplicità ma che, in poche mosse, ha già mostrato di saperci fare. Anzi, di saperci ancora fare. Perché le magie con la maglia del Milan sono ancora negli occhi di tutti. Assist d’interno per Sottil e gol su rigore contro il Galatasaray, Montella lo vede dietro le punte ma anche come falso nueve. Ed è così che probabilmente inizierà. Non come boa, fermo davanti ad aspettare palloni. Come Boa, Boateng, come lui sa fare: unendo estro e tecnica a quelle doti di leader che ha dimostrato a parole e che, seppur con pochi minuti a disposizione, ha provato a mettere in campo.