Bisoli: “Fiorentina sfortunata contro l’Atalanta. Ha giocatori decisivi”

L'opinione dell'ex vice allenatore viola sulla salvezza: "La Fiorentina? Ha stentato ma ha giocatori in grado di risolvere la partita"

L'ex vice allenatore viola Pierpaolo Bisoli, con un passato importante sia da giocatore che da tecnico nel Cagliari, ha commentato la lotta salvezza nel corso dell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb. Queste le sue parole: "Purtroppo la situazione del Cagliari è difficile, ci sono tanti calciatori importanti ma che evidentemente non si sono incastrati o non sono riusciti a inserirsi. Sono anche annate in cui ti vanno tante cose storte, in più la squadra non è probabilmente abituata a lottare per questo traguardo. Quante squadre in lotta? Il cuore mi direbbe tante ma sono purtroppo poche perché non dipende solo da loro ma anche dalle altre. Occorre vincere e il Torino deve sbagliare ma non è così semplice perché ora ha una mentalità solida, Nicola è stato bravissimo. La Fiorentina? Ha stentato ma ha giocatori in grado di risolvere la partita. Nell'ultimo turno contro l'Atalanta è stata anche sfortunata".