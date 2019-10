Biscardi fa mea culpa: “Su Ribery sbagliavo, mi ha smentito. Avvio di stagione folgorante”

Maurizio Biscardi ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva:

Su Ribery ho sbagliato. Ho fatto il mio pronostico ad inizio stagione: destava perplessità per la sua età e per la flessione accusata l’anno scorso, ma mi ha smentito. Ha fatto un inizio di stagione folgorante che è servito alla Fiorentina. Ha dimostrato di essere ancora un giocatore in grado di fare la differenza.