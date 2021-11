Biraghi, quarto in una classifica che non ti aspetti

Nelle classifiche della Serie A, il terzino viola spicca (a sorpresa) per passaggi chiave

Alzi la mano chi se lo aspettava: Cristiano Biraghi è tra i migliori della Serie A per passaggi chiave. E' quanto emerge dai report della Lega Serie A dopo le prime 12 giornate. Il capitano della Fiorentina, spesso criticato per qualche errore in zona cross, risulta quarto dietro solo a Lorenzo Pellegrini, Antonio Candreva e Lorenzo Insigne. Insieme a lui, a quota 22, anche Malinovski dell'Atalanta. Tutti calciatori che giocano dalla metà campo in su, tranne il terzino viola.