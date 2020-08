Biraghi-Dalbert, c’è l’accordo. Ma la Fiorentina vuole prendere un altro esterno

Sky Sport, nella sua consueta raffica di mercato, riferisce che la trattativa per il prolungamento del doppio prestito di Biraghi all’Inter e di Dalbert alla Fiorentina è in via di conclusione: i due rimarranno nelle loro attuali squadre ancora per una stagione. Eppure la società gigliata è in cerca di un altro esterno mancino, se non altro per fornire a Iachini una valida alternativa. Il nome che è stato fatto è quello di Ken Sema (SCHEDA), che anche noi abbiamo inserito nella lista dei terzini che potrebbero far comodo ai viola (LEGGI)