Biraghi: “Contento di far parte del progetto”. E parla anche di un’eventuale partenza

Il terzino sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi, è stato intervistato da Sky Sport. Queste le sue parole:

Sono contento di essere qui, ho bisogno di ancora qualche giorno per riprendere la condizione. In estate mi sono curato dall’infortunio, è stato un periodo difficile, non ho fatto le vacanze, ma fa parte del nostro mestiere. Mi sono presentato al nuovo direttore, sono contento di far parte del nuovo progetto. Desidero restare qua, non intendo andare via fino a quando non ci saranno risultati positivi, magari non subito, ma tra qualche anno, con la nuovo proprietà ripartiamo da zero. Dobbiamo fare le cose con criterio, così si possono raggiungere gli obiettivi.