Bilancio viola, non seguirà più l’anno solare: ecco la modifica

Le società Fiorentina Women’s FC S.S.D. a r.l., Firenze Viola S.r.l. e Promesse Viola S.r.l. sono state incorporate in ACF Fiorentina S.p.A. Una delle modifiche più importanti rispetto alla gestione Della Valle riguarda il bilancio. Come si legge, infatti, nello statuto della Fiorentina all’articolo 24 “gli esercizi si chiudono al 30 giugno di ogni anno“. Fino ad oggi la chiusura del bilancio viola era fissata al 31 dicembre di ogni anno. L’esercizio contabile, quindi, non seguirà più l’anno solare, ma la stagione calcistica.