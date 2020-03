Bigica: “Vlahovic diventerà uno degli attaccanti più forti in circolazione. Pedro? Vi spiego cosa non ha funzionato”

Emiliano Bigica, tecnico della primavera viola, è stato ospite della puntata di 30° minuto, ecco le sue parole:

Anche il nostro campionato sta subendo dei rinvii, la scorsa domenica siamo stati a Verona e solo 4 ore prima della gara ci hanno comunicato il rinvio della gara. La cosa più complicata è gestire i ragazzi in questo momento, non è facile tenere alta la concentrazione quando tutto è in bilico e non sai se scenderai in campo o meno, sicuramente tutta questa situazione poteva essere gestita. Pedro (CHE NEL FRATTEMPO COLLEZIONA TROFEI IN BRASILE)? Ha giocato due partite con noi, stava recuperando dal problema muscolare che aveva prima di venire in Italia, ma non è ancora pronto come giocatore, in un campionato come quello italiano non puoi permetterti di giocare solo negli ultimi 25 metri. Vlahovic? Ama giocare a calcio e questa è la sua forza, può diventare uno degli attaccanti più forti in circolazione. Madre natura l’ha dotato fisicamente, ma il giocatore ha fame e questo lo farà arrivare. Paragone con Mandzukic? Dusan ha molto più talento e tecnica del croato.