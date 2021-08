Biasin: “Farei di tutto per trattenere Vlahovic. Commisso sa come fare”

Il giornalista consiglia la Fiorentina su Vlahovic: "Rinuncerei anche a offerte mostruose per uno come lui destinato a una super carriera"

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha parlato anche di Fiorentina nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Sportiva: "Se fossi in Commisso e potessi resistere, come ha dimostrato di saper fare, farei di tutto per trattenere Vlahovic. Rinuncerei anche a offerte mostruose per uno come lui destinato a una super carriera".