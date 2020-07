Biasin: “Conte ha sbagliato a fare quello sfogo. Chiesa ancora nel mirino? Impossibile a quelle cifre”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e profondo conoscitore della Milano nerazzurra, è intervenuto nel corso del “Pentasport” di Radio Bruno.

Sfogo di Antonio Conte?

Lo conosciamo da una vita: ha tanti pregi ed anche dei difetti. Non lascia trasparire felicità nemmeno quando vince, se perde invece si arrabbia e spesso trova delle giustificazioni. Non mi è piaciuta l’uscita dell’altra sera, mi sembra che abbia voluto spostare l’attenzione, proteggendo sé stesso, ma così facendo non ha protetto l’ambiente e i suoi giocatori. Da qui alla fine della stagione non vederemo così belle partite. Il campionato è deciso e non c’è più niente da vedere, dalla zona CL alla zona retrocessione, con solo il dubbio legato al Lecce o alle ambizioni europee del Sassuolo, dovesse far risultato col Milan, stasera.

Ancora vivo l’interesse per Chiesa?

A mia domanda, posta in ambiente nerazzurro, mi hanno risposto che è al momento impossibile. La Fiorentina ne fa una valutazione fuori dai parametri per l’Inter, al quale il giocatore piace, ma non a queste cifre.

Il futuro della panchina nerazzurra?