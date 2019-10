Biasin: “Bravo Montella, ero scettico. Ribery? Sarà applaudito ovunque, ecco perché”

Nel Microfono Aperto per rispondere alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva è intervenuto Fabrizio Biasin:

A Firenze è stato grande Pioli, sia dal punto di vista tecnico che comportamentale: gestire la situazione con quello che è successo (la scomparsa di Astori) non era facile. In carriera ha fatto tante buone cose, all’Inter tirò fuori la squadra dalla melma, poi pagò situazioni che non dipendevano da lui. E’ italiano, ha fatto un percorso particolare, a tanti non piace, ma credo che il Milan abbia fatto buona scelta. Ribery credo prenderà applausi ovunque per la sua carriera e per come si sta approcciando alla serie A. Mi metto tra quelli che erano stati critici con Montella – Commisso mi ha convinto sin da subito – devo fare un passo indietro perché la sta guidando bene. La differenza la fa la proprietà, se è forte non bada a qualche risultato negativo e crede nella sua scelta: al Milan dovrebbero fare molta autocritica, la sconfitta di Giampaolo è anche quella di chi lo ha scelto. Il Milan cambiava pochissimi tecnici, se negli ultimi 5 anni lo fa è perché il materiale messo a disposizione non è adatto. La squadra attuale è superiore alla posizione che ha ma Giampaolo non è stato messo nelle condizioni di lavorare.