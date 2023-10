Bianco, il prestito fa bene: alla Reggiana è intoccabile. E arriva un premio

Alssandr Bianco ha assaporato per la prima volta il calcio dei grandi nella scorsa stagione in maglia viola. Il prodotto del settore giovanile della Fiorentina in questa stagione è andato a giocare alla Reggiana per farsi le ossa. Il centrocampista ha iniziato molto bene la stagione, con 9 presenze da titolare su altrettante partite per la squadra di Nesta. Non a caso per Bianco è arrivato il premio di miglior giocatore della Reggiana a settembre. Altre belle notizie dai giovani viola