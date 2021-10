Bia: “Occorre un limite di età per potersi svincolare. Vlahovic e Commisso…”

Secondo l'ex calciatore, oggi procuratore sportivo, vanno cambiate le regole

"Servirebbe un limite di età per potersi svincolare, mi metto nei panni dei club e non è giusto che un giovane calciatore possa liberarsi a zero. Penso a Donnarrumma col Milan, ad esempio". Secondo l'ex difensore, oggi procuratore sportivo, Giovanni Bia, il problema del calcio è proprio alla fonte. Molte regole sono sbagliate e queste stanno mandando in tilt tutto il sistema. A Tmw Radio dice: "Incredibile pensare che ad un classe 2000 come Vlahovic, un giocatore che ancora deve dimostrare tutto, siano stati offerti 5 milioni all'anno. E lui li ha pure rifiutati. Rocco Commisso ha fatto il massimo e la dirigenza viola saprà sbrogliare questa situazione che si è creata. Ma il giocatore, per come la vedo io, va messo con le spalle al muro".