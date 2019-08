Bertuzzi: “Pulgar perfetto nel 4-2-3-1, ma lo avrei visto meglio in coppia con Veretout”

Fabrizio Bertuzzi, osservatore ed ex collaboratore di Pantaleo Corvino, ha parlato a Radio Bruno Toscana di Erick Pulgar: “Nel 2015 è stato uno dei primi profili che visionai per Corvino e subito mi impressionò positivamente. È un vertice basso di centrocampo con compiti difensivi, sarebbe perfetto come centrale in un 4-2-3-1. Ha lo stesso passo di Badelj, però, lo avrei visto meglio con Veretout. È piuttosto basico, semplice, non aspettiamoci grandi invenzioni. Però ha sangue sudamericano e anche qualche colpo, come tiro da fuori e calci piazzati. L’unico problema è che è monopiede, cioè solo destro”.