Bertoni: “La Fiorentina torni in alto, lo deve ai tifosi. Commisso? Bisogna dargli credito”

Daniel Bertoni, ex calciatore della Fiorentina e campione del mondo con l’Argentina, è intervenuto ai microfoni del Pentasport. Queste le sue parole, nel collegamento insieme all’ex compagno di reparto Francesco “Ciccio” Graziani:

Ho perso mia mamma dieci giorni fa. Aveva 92 anni, ma perdere la madre non è mai semplice. Mi aveva seguito durante tutta la mia carriera, prima in Spagna e poi in Italia. Il Mondiale vinto con l’Argentina? Avevo 23 anni quando ho segnato nella finale del Mondiale del ’78, un anno e mezzo prima avevo sognato che avrei fatto goal in finale: è stato magnifico vederlo divenire realtà. Ciccio (Graziani, in collegamento n.d.r.)? È stato un grande compagno di squadra, era fortissimo. Mi invidiava la vittoria del Mondiale, ma poi lo ha vinto anche lui con l’Italia. Gli anni in viola? Uno dei momenti più belli con la maglia viola l’ho vissuto nel novembre dell’83 con la doppietta alla Juventus, la stagione successiva allo scudetto “rubato”. Commisso? Non ho avuto l’opportunità di conoscerlo, ma bisogna dargli credito quest’anno perché poi dal prossimo possa già lottare per traguardi importanti. La Fiorentina deve lottare per le prime posizioni, come da sempre ha abituato i suoi tifosi.