L’ex attaccante di Fiorentina e Napoli Daniel Bertoni, intervistato da TMW a Firenze, ha parlato così della Fiorentina:

“Il vero colpo in questo momento è proprio Commisso e l’entusiasmo che ha riportato a Firenze. Adesso i viola dovranno fare una buona squadra che possa fare bene per arrivare almeno in Europa League o vincere la Coppa Italia. Per gli acquisti consiglio giocatori non a fine carriera, ma giovani promesse all’estero e in Italia”.