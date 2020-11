Bertoni: “Fiorentina, la squadra è buona ma manca la punta. La società intervenga”

Daniel Bertoni è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno: “Sapevamo che Maradona non stava molto bene, l’ultima in volta in particolare l’avevo visto molto male. Il rapporto tra Passarella e Maradona? Daniel era il grande capitano, ci rimase male quando gli fu tolta la fascia per darla a Diego. Ricordo che quando Maradona arrivò in Italia gli dissi che il calcio in Italia era una sofferenza, con tutte queste marcature a uomo, non si respirava. Oggi il calcio italiano è mediocre, lo dico con tutto il rispetto e con grande tristezza, ma è mediocre”.

L’argentino ha poi continuato: “La Fiorentina di oggi? Ribery non ha una squadra che lo accompagna, sarà un po’ deluso. Non c’è l’attaccante che Firenze aspetta, la società dovrà fare un investimento per prenderne uno. La difesa è buona, il centrocampo è buono, con un centravanti d’area la squadra migliorerebbe. Non è possibile che la Fiorentina non abbia un attaccante vero, un goleador, i giovani vanno bene ma io parlo di un’altra cosa”.