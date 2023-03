Berti: “Sirigu preso per un motivo. Martinelli? Ecco cosa gli serve”

L'ex portiere della Fiorentina, Gianluca Berti, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana per parlare dei portieri viola: "Sirigu viene a Firenze da Napoli per fare il titolare, ma questo è uno stimolo che ha riattivato Terracciano. Il numero 1 viola è sempre stato quello, ovvero uno che garantisce tanta regolarità e poco più. La non concorrenza con Gollini avrebbe potuto farlo adagiare sugli allori. Nella testa di Sirigu ci sarebbe concorrenza, ma non so quanto possa concretizzarsi".