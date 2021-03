Berruto: “Addio di Prandelli? Chi allena con passione è in difficoltà”

L’ex allenatore della Nazionale di volley Mauro Berruto, oggi all’interno del Partito Democratico con delega allo Sport nella Segreteria, tifoso del Torino, si è collegato con il Pentasport di Radio Bruno:

La lettera di Prandelli con la sua decisione, il modo in cui ha scelto di raccontare le sue ragioni, denuncia davvero un momento complicato per chi svolge questo mestiere in maniera passionale. Lo sport di base è in difficoltà come non lo era da decine di anni. Tutto questo ha un impatto su tutti, in particolare sugli allenatori responsabili come Cesare. Oggi o sei guelfo o sei ghibellino, si salta sempre la fase di confronto che fa parte del modo civile di relazionarsi. Negli ultimi 13 mesi c’è stato un picco difficile da contenere, in questi momenti ho imparato che la tendenza umana è quella di pensare a salvare se stessi: invece lo sport è qualcosa che va affrontato collettivamente. Come questa pandemia, che l’Italia sta fronteggiando con tante strategie quante sono le regioni.