Bergomi duro su Biraghi: “Cosa si può chiedergli di più? Fa il suo, ma è quello”

Presente negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato dell’Inter reduce dal pareggio contro il Lecce. Dure le sue parole su Cristiano Biraghi, viola in prestito con diritto di riscatto ai nerazzurri:

All’Inter manca l’uomo che salta l’uomo e ti fa superiorità numerica. Cosa puoi chiedere di più a Biraghi e Candreva? Stanno facendo il loro, ma quelli sono. Non avrebbe dovuto subire quel gol dopo aver sbloccato la partita. Le due punte oggi hanno avuto difficoltà. In una partita come oggi Giroud avrebbe fatto comodo.