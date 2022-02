Berardi, il miglior italiano rompe l’equilibrio di una gara bellissima

Berardi punisce la Fiorentina con l'assist al 94': secondo la Gazzetta è lui con Verratti il miglior italiano al momento

Per quanto riguarda il match, la Rosea sottolinea come la giocata di Berardi abbia spezzato l'equilibrio di una sfida che le due squadre si erano divise: un tempo per una e pareggio che sarebbe stato più corretto. Il Sassuolo non l'ha chiusa, Italiano ha pensato alla semifinale di Coppa Italia contro la Juve: nel primo tempo i neroverdi riescono a calciare cinque volte in porta, ci aggiungono una traversa e anche la Fiorentina crea le sue occasioni, in particolare con Ikoné che in un paio di circostanze lascia l'impressione di aver potuto fare di più. La ripresa è un monologo, con il Sassuolo che non riesce più a ripartire: la follia di Bonaventura sembrava aver spento le speranze viola ma una giocata di qualità costruita da Castrovilli e rifinita da Saponara ha consentito a Cabral di segnare la sua prima rete italiana. Poi Berardi, appunto, scomparso dopo un ottimo primo tempo, riappare sul palcoscenico e come i grandi prestigiatori fa l'ultimo trucco sul più bello.