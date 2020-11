Benevento, Moncini: “Siamo arrabbiati per gli ultimi risultati, a Firenze per vincere”

Il giocatore del Benevento Gabriele Moncini, ospite di Ottogol, ha parlato del prossimo impegno contro la Fiorentina:

“Abbiamo cominciato ad allenarci con tanta rabbia per i recenti risultati. Non vediamo l’ora di tornare in campo per conquistare un risultato positivo. Stavamo vivendo un processo di miglioramento, considerato che le prestazioni stavano crescendo. Ci siamo mossi bene anche contro grandi squadre come Napoli e Roma. Le sfide con Empoli e Spezia, però, sono andate male. Dobbiamo ripartire, la serie A è questa. Abbiamo tutto per migliorare. Eravamo ben consapevoli delle difficoltà che avremmo incontrato. Adesso stiamo soffrendo, penso sia normale in una categoria così difficile. Dobbiamo solo imparare a gestire il momento, anche in campo: magari stando più attenti e accontentadoci anche di un pareggio, come potevamo fare a Verona. Ora non ha alcun senso fare drammi. Andremo a Firenze per giocarci le nostre carte: proveremo a vincere”.