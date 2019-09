Benassi sostituito al 20′, problema fisico o soltanto precauzione?

Nel corso del primo tempo della sfida in scena al Franchi, Marco Benassi è stato sostituito. Al suo posto è subentrato il franceseValentin Eysseric. Il capitano viola designato per la serata era rimasto a terra per un intervento duro dopo 8′. Soccorso dai sanitari, è rimasto in campo per altri dieci prima di chiedere il cambio. La sensazione è che sia stato sostituito per precauzione evitando rischi inutili dopo una contusione.