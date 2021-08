Belotti pensa alla permanenza al Torino. Ma se parte Vlahovic…

L'attaccante non rinnova con il Torino: occhio all'ipotesi Fiorentina se parte Vlahovic

Andrea Belotti non cambia idea, il Gallo non è intenzionato a rinnovare con il Torino anche se al momento sta accettando di rimanere in granata. Situazione che può cambiare con qualche offerta prepotente, come potrebbe essere quella della Fiorentina in caso di cessione di Vlahovic. Lo riporta Tuttosport.