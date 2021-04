Bazzani: “Vlahovic ha tutto, ma deve crescere. Alla Fiorentina manca la quadra”

L'ex attaccante riempie Vlahovic di elogi: "Ha tecnica e forza fisica, ha imparato a lavorare spalle alla porta per la squadra"

Fabio Bazzani , ex attaccante bolognese che ha vestito numerose maglie durante la sua carriera, è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: "Vlahovic sta crescendo tantissimo, normale che abbia margini di miglioramento alla sua età ma sta iniziando ad arricchire il suo bagaglio. Ha tecnica e forza fisica, ha imparato a lavorare spalle alla porta per la squadra".

In conclusione Bazzani ha affrontato il tema relativo alla situazione generale della Fiorentina: "Purtroppo, anche se hai una società con delle potenzialità, non sempre si riesce a trovare la quadra. Seguo in particolare la Fiorentina perché ho conosciuto Iachini e Prandelli a Venezia. E' sempre mancato qualcosa: con il 3-5-2 compatto la squadra si difendeva bene ma faceva fatica in attacco, viceversa dal momento in cui Prandelli ha provato a scardinare qualcosa la Fiorentina ha iniziato a subire troppo".