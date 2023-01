Bazzani: “Fiorentina? Serve una prima punta. E per Belotti basta un attimo”

"La Sampdoria, con i problemi societari che sta attraversando, è normale che si posizioni in bassa classifica. Dopo la sosta ha fatto comunque vedere che fino alla fine proverà a salvarsi. La Coppa Italia? I blucerchiati hanno poco da chiedere, devono concentrarsi di più sul campionato. È comunque una occasione per la Samp per trovare autostima e prendere fiducia. Sicuramente onorerà la partita".

Sulla Fiorentina ed i problemi in attacco

"Attaccanti? Secondo me bisognerebbe averne almeno tre in una squadra. La Fiorentina ha due prime punte ed una non è una vera prima punta. Jovic è più una mezzapunta, ha altre caratteristiche. I viola sono comunque una squadra importante, però avrebbero bisogno di finalizzare di più. Il gioco c'è ma servono più gol. Belotti? Basta un attimo per ritrovare la scintilla cambiando ambiente. In questi sei mesi alla Roma non ha brillato, ma ha voglia di tornare in auge. La Fiorentina è in emergenza dopo l'infortunio di Cabral, e Belotti sarebbe una buona alternativa".