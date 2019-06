Batistuta rientra in Argentina: trattativa ferma, manca l’intesa. Ma rapporti cordiali

Secondo quanto riportato nel corso della trasmissione Salotto Viola su Italia 7, oggi alle 14.30 Gabriel Omar Batistuta ha lasciato Firenze per ritorno a Buenos Aires. Ha informato i dirigenti della Fiorentina del rientro in patria. Per il momento la trattativa va avanti nell’estrema cordialità, ma manca la sintesi che porta al sì. La vicenda resta in fase di stagnazione. Nei prossimi giorni sono attese novità.