Basile: “Soprintendenza? Ha riscoperto luoghi di cui non si era mai occupata prima”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista e inviato dagli Stati Uniti Massimo Basile ha commentato l’incontro che avverrà domani tra la Fiorentina e la Soprintendenza per la questione relativa al Centro Sportivo di Bagno a Ripoli: “E’ curioso che uno come Pessina intervenga in quel modo e indichi il numero dei campi di allenamento. La Soprintendenza si occupa di materiali, altezze, panorama: c’è qualcosa che non torna. Sembra la stessa storia dello stadio, dove lui indicava come intervenire sull’impianto, e questo va oltre i suoi compiti. Pessina parla di un terreno pregiato come quello di Bagno a Ripoli, ma fino ad adesso era abbandonato… Con l’arrivo di Commisso la Soprintendenza ha riscoperto luoghi e strutture di cui non si era mai occupata prima”.

Sull’esito dell’incontro di domani: “C’è una mano tesa, una sorta di collaborazione. Ognuno deve restare nei propri ambiti, ma se trovano un’intesa l’accordo è raggiungibile e si procederà alla realizzazione del nuovo Centro Sportivo. Mi auguro non si vada ad un braccio di ferro”.

FOTO – LE CONDIZIONI IN CUI VERSA LA VILLA ALL’INTERNO DEL NUOVO CENTRO SPORTIVO PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI