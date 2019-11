Basile: “Commisso arrabbiato, solo Ribery ha lottato. Rivoluzione totale? Rocco lo già fatto ai Cosmos…”

Questo quanto dichiarato da Massimo Basile, collegato da New York, ai microfoni del Pentasport:

Rocco ha sicuramente passato un compleanno amaro; la lontananza accresce la tensione dell’uomo, lui vorrebbe stare a Firenze per controllare la situazione. Limitarsi a guadare la partita alle 9 la mattina lo fa esplodere di rabbia. È arrabbiato sicuramente per l’atteggiamento della squadra, l’unico che vede voglioso è Ribery, non a caso l’unico che ieri a Verona si sbracciava e provava a stimolare i compagni. Quello che vedo nella Fiorentina è un’involuzione tecnica che è conseguenza dell’apatia mentale: l’unico giocatore che si danna l’anima in campo è Ribery, a 36 anni.

La situazione con Chiesa comincia a diventare pesante, non mi è piaciuto lo scarica barile degli ultimi tempi: Pradè e Montella, dopo Cagliari e Verona, si sono resi protagonisti di uno scarico di responsabilità incrociate che finisce col condizionare tutto l’ambiente. In questo momento Rocco manca come il pane, manca un obiettivo per il quale lottare. Ho l’impressione che la squadra vive un’attività comoda, senza la tensione della settimana in vista della partita. L’anno di transizione è dannoso per questi giocatori che non trovano motivazioni, nel lottare e sacrificare l’uno per l’altro.

Rocco, se prende cappello, cambia tutto in due minuti. Ai Cosmos aveva creato un clima simile con entusiasmo ed euforia. Dopo aver imparato, arrivando a dicembre, a maggio ha mandato via tutti e azzerato. Farà così anche con Montella? Non lo so, certamente farà le sue valutazioni, anche nell’atteggiamento. Rocco vuol vedere un allenatore “alla Conte”, uno che in panchina si sbraccia e si strappa la giacca quando serve. Una squadra che perde il suo capitano per una gomitata dopo due minuti deve essere una squadra feroce, non in balia dell’avversario”.