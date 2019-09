Basile: “Rocco e Joe convinti di cambiare il labirinto della politica fiorentina”. E sul Franchi

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista e inviato a New York Massimo Basile ha da vicino il polso della situazione sulla proprietà viola e sulla questione stadio: “Sempre il solito Rocco? Joe Barone sta imparando in fretta e si rende conto di essere pronto ad affrontare questo mondo. Li vedo forti, convinti e determinati nel voler cambiare le cose, anche se la politica fiorentina è un labirinto. Se anche decidessero di andare a Campi Bisenzio servirebbe comunque l’ok della Regione”. Su Twitter Basile aggiunge: “Il Soprintendente dice no al restyling del Franchi perché le curve, fatiscenti, sono opere d’arte. Intanto il gioiello architettonico San Siro, nato prima della Fiorentina, può essere abbattuto”.