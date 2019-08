Basile: “Ribery significa nuova dimensione, Rocco vuole portare qualcosa di concreto”

Massimo Basile, giornalista italiano a New York, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

“Credo che arriveranno altri giocatori, ma Ribery è la sintesi del modus operandi della Fiorentina: l’ingaggio dimostra la nuova dimensione della squadra, che punta a una dimensione internazionale, con giocatori che diano un peso immediato e al contempo aiutino i giovani a crescere. Dal punto di vista calcistico, sono i numeri più che i nomi che stimolano. 4 milioni + bonus vuol dire “a Firenze pagano bene, hai visto che contratti fanno?”… Chiaro che andranno a ridiscutere gli altri contratti, tra cui Chiesa, ma quello che colpisce è la calma con cui la società sta lavorando: tranquilli, i giocatori arriveranno, il mercato è aperto fino al 2 settembre, e fino ad allora ci possiamo aspettare colpi.

Rocco soffre la distanza da Firenze, se fosse per lui sarebbe sempre qua. Parla con Barone dieci volte al giorno, vuole presentare alla Fiorentina qualcosa di concreto. Credo che sia prevista una serie di investimenti per aumentare i proventi. Non si possono subito accumulare immediatamente 20 milioni, però si studiano i modelli di Sassuolo e Barcellona. Dagli USA recepisco un messaggio diverso da quello che si recepisce a Firenze: Chiesa resta, del contratto non parleremo quest’estate, lo faremo in futuro. Questo in Italia non era chiaro, si parlava spesso delle trattative sul contratto. Chiesa non è mai stato in discussione, e in questi giorni impareremo a conoscere la filosofia di questa società.

Secondo me l’operazione che fa fare il salto di qualità non è la conferma di Chiesa, ma l’arrivo di Ribery. Il francese sa che si metterà in discussione in un campionato vero.”