Basile: “Prandelli lasciò Firenze perché non assecondato, con Commisso troverebbe una sponda”

Massimo Basile è intervenuto da New York ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Commisso e Prandelli destinati ad andare d’accordo? Mi auguro sia così, perché sarebbe una buona notizia. Spero che Prandelli riesca a creare un feeling con Rocco Commisso, come quello che Ranieri aveva con Vittorio Cecchi Gori. Prandelli non solo conoscitore di calcio, ma anche umano. era andato via da Firenze, nella proprietà Della Valle, dopo che aveva chiesto alla società di crescere, dopo gli ottimi traguardi raggiunti. Credo che con Commisso, questa richiesta di salto di qualità, potrebbe essere assecondata, non si farebbe problemi a rilanciare. Barone? Il Dg sa che deve imparare molto in questo mondo e lo sta facendo rapidamente. Ha capito che deve circondarsi di gente che sappia di calcio, categoria che include il tecnico di Orzinuovi. Speriamo tutti che riesca a dare un’anima a questa squadra, possa portarla a dei risultati. Come detto altre volte, questa è una stagione anomala. Non vedo club che possano primeggiare come solitamente accade.

Racconto un aneddoto che lo riguarda. Qualche anno fa lo incrociai sull’autobus, intento ad aiutare una persona anziana a scendere, dopo averci parlato a lungo.