Basile: “Non commettiamo l’errore del 2020 di farci illudere dalle amichevoli”

Il parere del noto giornalista

"A tre settimane dal via avremo sfidato dilettanti e club di C. Scelta comprensibile, ma per valutare la reale qualità della rosa aspettiamo test veri e ritorno dei big. Nel 2020 le goleade a Lucchese, Grosseto e Reggio illusero la proprietà. Non commettiamo lo stesso errore."