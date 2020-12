Basile: “Non è lo stadio a rendere grande la società. Commisso non deve dimenticare gli aspetti tecnici”

Di seguito un estratto dell’intervento del giornalista Massimo Basile ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

L’articolo del New York Times, non è stato per mandare un messaggio sotto banco. E’ una narrazione fredda dei fatti, senza commenti. L’aspetto più evidente di questa storia, è che quelli che vogliono decidere non vanno allo stadio. Ma nonostante questo vogliono mettere i piedi in testa rispetto a chi le ha l’interesse più concreto come i tifosi e la società viola. Intervengono tutti quelli che allo stadio non ci vanno mai. Commisso? Credo molto in questa proprietà, ma ho notato un cambiamento nell’ultimo anno. Mi sono sorte una serie di perplessità. Capisco il discorso dello stadio, ma legare tutto il suo progetto su questa questione…. Commisso ha messo tanti soldi, ma sono investimenti. Quelli che bruciano dal punto di vista finanziario sono gli ingaggi. E il fatto di essere il settimo monte ingaggio d’Italia brucia alla proprietà. Visti i risultati che stanno arrivando. Non dobbiamo perdere di vista l’aspetto tecnico. Lo stadio non rende grande la società, ma è la società che rende grande uno stadio. Le ultime volte che Rocco ha parlato, l’argomento toccato è stato solo di Stadio, ma nel frattempo la Fiorentina non vince dal 25 ottobre.