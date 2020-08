Basile: “La priorità è un regista, ma nessuna spesa folle. Il profilo dell’attaccante…”

Il noto giornalista Massimo Basile è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

La priorità della Fiorentina è l’acquisto di un regista. Si cerca un giocatore che agisca da collante tra difesa e centrocampo. Spesso durante la stagione il pallone è uscito con difficoltà dalla difesa. Si lavora anche per un centravanti da doppia cifra. C’è fiducia nei confronti di Vlahovic ma non si vuole caricarlo di troppe responsabilità. Il calcio di Iachini lo conosciamo, tanta grinta e contropiede. Un riferimento offensivo di peso può essere determinante, sto pensando ad un profilo alla Mandzukic. La gestione dell’allenatore ci ha fatto capire che niente in Rocco è prevedibile. Nel prossimo calciomercato non prevedo spese folli, tuttavia il feeling tra Commisso e Iachini potrà rivelarsi un fattore per qualche sforzo aggiuntivo.