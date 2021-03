Basile: “La Fiorentina negli USA è seguita, ma non quanto mi aspettavo”

Ecco di seguito una parte dell’intervista al corrispondente da New York per il Corriere dello Sport, Massimo Basile, realizzata da TMW:

Qua la Serie A continua comunque ad avere molto seguito, non come la Premier ma comunque piace a una fetta di pubblico. Tant’è che in molte partite c’è il doppio commento, sinonimo di importanza. Chi attrae negli ultimi mesi è soprattutto la Roma, perché ha una buona base di tifosi e per l’arrivo di Friedkin, ovvero colui che è considerato una sorta di imprenditore illuminato perché ha avuto successo in quasi tutti i campi, dal cinema alle auto. La Juve è sempre stata seguita, molto meno il Milan. La Fiorentina qua avrebbe enormi potenzialità anche per il nome della città che rappresenta: l’evento di due estati fa a Times Square e nel Bronx ebbe successo, ma ancora non c’è stata quella penetrazione che mi sarei aspettato…