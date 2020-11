Basile fiducioso: “La compattezza mostrata dalla Fiorentina è un bel segnale. Commisso…”

Massimo Basile (le sue parole su Commisso) ha parlato a Radio Bruno dell’attualità di casa Fiorentina:

I cambiamenti sono arrivati un po’ in ritardo, si potevano fare scelte diverse già in estate, ma la compattezza vista è un bel segnale. Pradè sembra una persona molto dentro la Fiorentina. Ci sono ancora delle cose da migliorare, ma non ci sono dubbi sul fatto che questa società metta il rapporto umano al primo posto, i dirigenti sono persone molto attente e corrette. Serve chiarezza nei ruoli, ci sarà un cambiamento di modulo che servirà per portare più giocatori in fase offensiva. Il modulo con cui gioca Prandelli semplifica anche il lavoro di un tecnico futuro. Spero di vedere una Fiorentina più propositiva, adesso speriamo che arrivi una svolta. Commisso è una persona che aiuta molto i suoi dipendenti, con Iachini è stato se stesso e ha sofferto umanamente l’esonero di Beppe