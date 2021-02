Basile fiducioso: “Dalla prossima stagione vedremo cose molto interessanti”

Massimo Basile, corrispondente da New York per Il Corriere dello Sport, ha parlato a Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni: “Il tema salvezza non mi spaventa, mi faceva più paura la scorsa stagione. La tensione continua che c’è nella piazza di Firenze ci ha salvati. Guardate il Parma, società sana e motivata ma ambiente troppo tranquillo nei momenti critici. Per il futuro sono tendenzialmente ottimista e fiducioso, mi aspetto che la Fiorentina torni in alto. Dal prossimo campionato inizieremo a vedere qualcosa di molto interessante. Mi aspetto che Commisso voglia crescere anche attraverso dei grandi consiglieri. Parlai con la proprietà viola prima che acquistasse la Fiorentina e dimostrarono di conoscere dei dirigenti di primo livello. Mi fecero, ad esempio, il nome di Sartori”.