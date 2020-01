Basile: “Commisso vuole vincere, ma serviranno due anni di assestamento. E Pradè non è un ds”

A Radio Bruno è intervenuto da New York Massimo Basile, corrispondente del Corriere dello Sport e Repubblica: “Commisso è un uomo che mette energia e passione in qualunque cosa che fa. E’ un uomo che non va mai in vacanza, ogni mattina si fa un’ora e mezza di macchina per andare al lavoro, alle 5.30 di mattina è già in contatto con Barone, Pradè e Iachini dall’Italia”.

Sulla Fiorentina: “E’ carico e anche abbastanza ottimista, vuole rinforzare la squadra, finalmente non abbiamo più una proprietà fredda ma paghiamo la debolezza organizzativa della società. Pradè non è un direttore sportivo ma un direttore generale, è uno che ha relazioni e gli andrebbe affiancato uno di campo. “I soldi non sono un problema” è stata una dichiarazione boomerang, tipica però degli imprenditori americani. Vuole vincere e farlo in fretta perché ha una certa età, ma serve che si contorni di persone di livello per creare una struttura solida e un paio d’anni di assestamento. Il monte ingaggi è comunque raddoppiato, non siamo abituati a veder sborsare 18 milioni a gennaio per Cutrone”