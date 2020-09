Basile: “Commisso vuole nuovo stadio più grande di quello della Juventus”

Il corrispondente da New York per Repubblica e Corriere dello Sport, Massimo Basile, è intervenuto a Radio Bruno Toscana;

Novità sullo stadio? Adesso si lavora con tempi più certi. Non si tratterebbe solo di un restyling, ma di una ristrutturazione totale. Le scale elicoidali possono essere chiuse in una sorta di teca. La Torre di Maratona potrebbe diventare una parte d’accesso allo stadio come monumento. La struttura storica potrebbe essere abbattuta. L’idea di Commisso è realizzare uno stadio nuovo più grande di quello della Juventus. So che Barone è stato sveglio nella notte del voto in Commissione. Sullo stadio ha fatto un lavoro straordinario, senza di lui tutto ciò non sarebbe neanche iniziato.

L’attaccante? Mi hanno detto che Piatek piace, ma non è l’unico. Sono in lizza altri centravanti simili. Si rendono conto che questo ruolo è importante.